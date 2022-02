MIL-UDI (1-1). Pareggia l'Udinese con Udogie al 65'

MilanNews.it

Al 65esimo, in seguito ad una mischia in area di rigore, arriva il pareggio dell'Udinese grazie al goal del neo entrato Udogie, lesto a ribadire in rete un batti e ribatti in area successivo alla rovesciata di Arslan.

Prima due cambi nel Milan: sono entrati Rebic e Saelemaekers per Giroud e Messias. Cioffi, invece, ha tolto Belto per Success.