Milan, 19 anni fa la prima tripletta di Inzaghi in rossonero

Sui propri canali social il Milan ha pubblicato le immagini della prima tripletta di Ronaldinho in rossonero. Esattamente 19 anni fa, infatti, il bomber piacentino registrava la sua tripletta in rossonero in un 6-0 con il Torino. Queste le immagini.

#OnThisDay vs Torino

Inzaghi scored his first Rossonero hat-trick. A memory to cherish 🤟



19 anni fa, la prima tripletta in maglia rossonera di SuperPippo 🤟

#SempreMilan | @skrill pic.twitter.com/Ftn3umBth8 — AC Milan (@acmilan) October 6, 2021