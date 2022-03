Milan, +27 di differenza reti in Serie A: meglio solo Inter e Napoli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

I rossoneri di Stefano Pioli in campionato attualmente sono primi in classifica con 66 punti, 56 gol fatti e 29 subiti. Ciò vuol dire che il Milan ha una differenza reti di +27. In caso di arrivo a pari punti con il Napoli, questo dato sarà fondamentale per chi sarà davanti in classifica, dato che gli scontri diretti sono terminati in perfetta parità. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno come differenza reti +31. La squadra che ha fatto meglio, per ora, è l’Inter con un +38. Seguono Juventus e Atalanta a +20.