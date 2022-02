© foto di www.imagephotoagency.it

Quella con l'Udinese sarà la 50ª presenza da titolare in tutte le competizioni con la maglia del Milan per Sandro Tonali - nessun giocatore rossonero ha iniziato più partite da titolare in questa stagione rispetto al classe 2000 (26). Inoltre, sarà anche la 50ª presenza in Serie A per Brahim Díaz.