Milan, 7 reti in campionato per Giroud: è andato a segno soltanto a San Siro

Olivier Giroud ha realizzato sette reti con la maglia del Milan in Serie A, tutte arrivate in un match giocato a San Siro. Tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in uno dei cinque principali campionati europei, il francese è uno dei cinque ad aver segnato in un solo stadio insieme a Sanabria, Aramu, Insigne e Saint-Maximin. A riferirlo è Opta.