Milan, a Bergamo anche per il record di vittorie in trasferta in Serie A

Con 15 vittorie in 18 trasferte di Serie A giocate, il Milan ha eguagliato il record di partite vinte fuori casa dell’Inter di Roberto Mancini stagione 2006/2007. In caso di vittoria in quel di Bergamo degli uomini di Stefano Pioli, non solo otterrebbero la certezza della matematica qualificazione in Champions League, ma farebbero anche il record assoluto di vittorie esterne in campionati italiani a 20 squadre. Per ora i punti conquistati lontano da San Siro sono stati 46, frutto di 15 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.