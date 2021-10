Milan, a Bologna la tradizione è favorevole: ecco il bilancio delle sfide giocate al Dall'Ara

Domani sera il Milan di Stefano Pioli è atteso da un importante match contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La tradizione delle partite giocate allo stadio Renato Dall’Ara, è favorevole al Milan, che non perdono fuori casa contro gli emiliani da quasi 20 anni. Infatti, l’ultima vittoria del Bologna in casa contro il Diavolo risale al 10 marzo 2002 per 2-0 con le reti firmate da Salvatore Fresi e Julio Ricardo Cruz. A quesi tempi Francesco Guidolin allenava il Bologna e Carlo Ancelotti il Milan. Nelle successive 15 sfide giocate nel capoluogo emiliano, sono arrivate 11 vittorie dei rossoneri e 4 pareggi.