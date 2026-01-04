Milan a segno al primo tiro in porta in 12 partite: il dato al microscopio

Con la vittoria di Cagliari con cui il Milan ha aperto il suo 2026, è arrivato l'ennesimo gol rossonero al primo tiro in porta in questa stagione. Il tiro di Rafael Leao a inizio ripresa, terminato in fondo al sacco e che ha regalato i tre punti al Diavolo, è stata infatti la prima conclusione della formazione di Massimiliano Allegri nello specchio della porta avversaria nel corso della sfida. Un dato che non può essere un caso, perché è la dodicesima volta che il Milan segna al primo tiro in porta.

Di seguito si riporta il dato al microscopio, tutte le gare in cui è accaduto in campionato, il marcatore e il minutaggio:

1) vs Cremonese, 46' pt Pavlovic (gol del momentaneo pareggio)

2) vs Napoli, 3' Saelemaekers (gol del vantaggio)

3) vs Fiorentina, 63' Leao (gol del pareggio)

4) vs Pisa, 7' Leao (gol del momentaneo vantaggio)

5) vs Atalanta, 4' Ricci (gol del momentaneo vantaggio)

6) vs Roma, 39' Pavlovic (gol del vantaggio)

7) vs Parma, 12' Saelemaekers (gol del momentaneo vantaggio)

8) vs Inter, 54' Pulisic (gol del vantaggio)

9) vs Lazio, 51' Leao (gol del vantaggio)

10) vs Torino, 24' Rabiot (gol che dimezza lo svantaggio)

11) vs Verona, 47' pt Pulisic (gol del vantaggio)

12) vs Cagliari, 50' Leao (gol del vantaggio)