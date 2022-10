Milan, a Torchiarolo è nato il Club in memoria di Kevin Losito

Fonte: Milan Club "Kevin Losito"

È nato il Milan Club "Kevin Losito" di Torchiarolo, in memoria del giovane rossonero scomparso qualche anno fa in un tragico incidente stradale. Ideato dopo la vittoria dello scudetto a Reggio Emilia, il club si è concretizzato grazie ad un gruppo di 12 persone - che oggi ne costituiscono il direttivo. "Il Milan Club Torchiarolo nasce come associazione no profit, di carattere sportivo ma anche con connotazione sociale: l'obiettivo è quello di coinvolgere le famiglie e i bambini in modo da poter organizzare eventi, favorendo la crescita e l'integrazione sociale", queste le parole di Gianfranco Palermo, segretario del club.