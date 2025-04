Milan, Abraham è vicino a eguagliare Platt in 2^ posizione tra i migliori marcatori inglesi in Serie A

vedi letture

Come riporta il sito della Lega Serie A in vista della sfida di questa sera a San Siro tra Milan e Atalanta, Tammy Abraham (attualmente a 29 reti) è vicino a eguagliare David Platt (31) in 2^ posizione tra i migliori marcatori inglesi in Serie A. In vetta a questa speciale classifica c'è Gerry Hitchens, ex attaccante negli anni '60 di Torino, Atalanta, Inter e Cagliari, con 58 gol.

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 20 aprile 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Imperiale - Zingarelli

IV Uomo: Marchetti

VAR: Fabbri

AVAR: Guida