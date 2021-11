Milan agli scontri diretti con la voglia di vincere, non la con la speranza di riuscirci

10 vittorie e 2 pareggi nelle prime 12 partite, 32 punti sui 36 disponibili. Il percorso praticamente netto del Milan ha una benzina comune: voglia di vincere, con chiunque e contro chiunque. È stato questo il quod che ha fatto fare il salto di qualità ai rossoneri.

Step superato

Si è passati dal timore di non riuscire a battere le squadre dall'ottavo posto in giù all'autorevolezza attuale nell'affrontarle; si è passati dalla speranza di vincere le sfide con le altre sei sorelle alla consapevolezza di poterlo fare in ogni scontro. Le intenzioni sono chiare sin dal pre partita: vincere giocando e lottando, con coraggio e voglia. E lo sono anche - e soprattutto - durante; il Milan ha affrontato numerosissime difficoltà negli ultimi mesi (tra problemi interni alla rosa e derivanti da esterni come la forza degli avversari e le decisioni non corrette degli arbitri), ma è sempre presente nel reagire a tutto.

I risultati

Negli scontri diretti tutto ciò è ancora più evidente. Fino ad ora Ibrahimovic e compagni hanno giocato contro Lazio (2-0), Juventus (1-1), Atalanta (2-3), Roma (1-2) e Inter (1-1); all'appello manca solo il Napoli, con la sfida prevista a San Siro per il 19 dicembre. In tutte queste partite la squadra di Pioli si è sempre comportata benissimo, dominando talvolta i match oppure sapendoli gestire a seconda dei momenti, senza mai mollare l'idea di vincere fino alla fine. Contro Juve e Inter gli esempi lampanti: svantaggio, rimonta e finale con goal della vittoria sfiorato in entrambe le occasioni. L'atteggiamento è evidentemente da squadra forte che vuole - e può - ambire allo Scudetto.