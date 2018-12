Milan alla ricerca del secondo clean sheet consecutivo, manca da febbraio

Milan-Torino ha segnato il primo clean sheet in Serie A dei rossoneri, dopo quello maturato in trasferta contro l’Udinese. La formazione di Gattuso, domani contro l’Olympiacos, proverà a mantenere nuovamente la propria porta inviolata. È da febbraio che i rossoneri non mantengono la propria porta inviolata per due partite consecutive in tutte le competizioni.