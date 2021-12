Milan, alle 15 a San Siro arriva la Salernitana: info e dettagli

Dopo la netta vittoria sul Genoa, per il Milan di Stefano Pioli è già tempo di una nuova partita di campionato. Oggi alle 15:00, infatti, a San Siro sarà ospite la Salernitana di Stefano Colantuono, in uno scontro tra i rossoneri secondi in classifica (36 punti) e i campani ultimi (8 punti).

Arbiterà il match il signor Giua, mentre al VAR ci sarò Orsato. La gara sarà trasmessa in TV da DAZN e sarà possibile seguirla anche su MilanNews.it con il consueto live testuale.