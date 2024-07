Milan, alle 17.45 il taglio del nastro del nuovo Flagship Store in via Dante a Milano: presenti anche Fonseca e alcuni giocatori della prima squadra

Nella giornata di ieri il Milan ha annunciato una serie di eventi ed iniziative per celebrare il 125esimo compleanno del Club. Tra questi, anche l'apertura di un nuovo Milan Store in città.

UN NUOVO FLAGSHIP STORE A MILANO

Ai luoghi d’interesse più notoriamente e storicamente legati al Club, come lo stadio San Siro o anche il Museo Mondo Milan situato presso la sede di Casa Milan, si unirà nelle celebrazioni anche il nuovo Flagship Store di via Dante, il cui taglio del nastro avverrà oggi, mercoledì 17 luglio alle 17.45, alla presenza del Senior Management, dell'allenatore e di alcuni calciatori e calciatrici delle Prime Squadre rossonere. Il nuovo Flagship Store, che si pone come nuova “destinazione” per i tifosi milanisti e una tappa obbligatoria per i turisti in visita a Milano: punto vendita più grande del Club rossonero, si presenta come uno spazio immersivo e un hub dinamico per eventi e iniziative firmate AC Milan, con oltre 500 mq per celebrare anche il 125° anno di vita del Club.