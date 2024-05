Milan, allenamento al mattino e ultima conferenza di Pioli

Siamo nella vigilia dell'ultima partita di campionato che il Milan giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro contro la Salernitana. Una sfida che non ha più nulla da dire ai rossoneri, già secondi in classifica, ma neanche ai campani che sono retrocessi da tempo. Il motivo di interesse sarà soprattutto per gli addi importanti in casa rossonera: in campo saluteranno Olivier Giroud e Simon Kjaer, mentre dalla panchina sarà l'ultima in una gara ufficiale per Stefano Pioli. Questa mattina è atteso l'annuncio ufficiale dell'addio del tecnico di Parma.

Nella mattinata però la squadra scenderà in campo a Milanello per l'ultimo allenamento della stagione, prima dell'ultima settimana con la tournée in Australia che si concluderà con l'amichevole contro la Roma il 31 maggio. Poi alle ore 14.30 da Milanello ci sarà con ogni probabilità l'ultima conferenza stampa di Stefano Pioli da allenatore del Diavolo.

DOVE VEDERE MILAN-SALERNITANA

Data: sabato 25 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN

Web: MilanNews.it