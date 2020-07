Milan, altre due vittorie per quota 41 in un girone: non accade dai tempi dello Scudetto

Due vittorie per chiudere il ritorno a 41 punti (attualmente sono 35), cosa che non accade da anni. È dai tempi di Allegri, infatti, che il Milan non supera la soglia dei 40 punti in un girone. Nello scorso campionato Gattuso si fermò a 37. Nella stagione 2010-11, quella dell’ultimo Scudetto, i rossoneri avevano totalizzato 40 punti all'andata e 42 al ritorno, in quella successiva 40 e 40, mentre nell'annata 2012-13 i punti erano stati 30 e 42. Per la prima volta dopo anni, dunque, il Milan potrebbe piazzare un girone di ritorno da big. È questo uno degli obiettivi di fine stagione, con il sogno Europa League diretta, ma in questo caso il destino dipende anche dai risultati della Roma.