© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, anche per il match di domani sera contro la Cremonese, Stefano Pioli ha il solito dubbio per il ruolo di trequartista: insistere con Brahim Diaz come contro lo Spezia oppure dare una nuova chance dal primo minuto a Charles De Ketalaere?