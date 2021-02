Milan, anche Lucas Vazquez è fra gli obiettivi dei rossoneri come esterno destro

Secondo quanto riportato da alcuni giornali spagnoli fra cui ‘Defensa Central’, il Milan ha mostrato interesse per Lucas Vazquez, quasi 30enne esterno offensivo destro in forza al Real Madrid. I rossoneri sarebbero disposti a pareggiare l’ingaggio che l’attaccante percepisce attualmente, ovvero 3,5 milioni di euro, per convincerlo a vestire la casacca del Diavolo per le prossime stagioni. C’è da ricordare però che lo spagnolo avrebbe rifiutato il rinnovo con i ‘Blancos’ dato che a giugno il suo accordo con il club di Madrid scadrà, e dunque sarà libero di andare a giocare dove vuole. Oltre a Lucas Vazquez, il Milan è sempre interessato per quel ruolo, anche a Florian Thauvin e Jonathan Ikoné.