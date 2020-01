Milan, anche Piatek ha fallito: la maledizione del 9 continua

Nemmeno Kris Piatek è riuscito nell'impresa di sfatare il tabù della maglia 9 del Milan: continua quindi la maledizione di quel numero che ha fatto tante "vittime" da quando non è stata più indossata da Filippo Inzaghi (dalla stagione 2012-2013 in poi). Ecco, nel dettaglio, il rendimento di tutti gli attaccanti che hanno vestito la 9 del Milan dopo SuperPippo:

PATO: 2 gol in 7 partite

MATRI: un gol in 18 partite

TORRES: un gol in 10 partite

DESTRO: 3 gol in 15 partite

LUIZ ADRIANO: 6 gol in 29 partite

LAPADULA: 8 gol in 29 partite

ANDRE' SILVA: 10 gol in 40 partite

HIGUAIN: 8 gol in 22 partite

PIATEK: 5 gol in 19 partite