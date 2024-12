Milan, annunciate date e orari delle partite contro Juve, Parma e Inter

Annunciati date e orari di tre appuntamenti di campionato dei rossoneri

Altri tre appuntamenti da segnare in calendario, di grande prestigio. Sono ufficiali date e orari delle giornate 21, 22 e 23 di Serie A Enilive 2024/25, partite in cui affronteremo in ordine Juventus, Parma e Inter. Ecco il dettaglio dei nostri impegni:

21ª giornata: Juventus-Milan, sabato 18 gennaio 2025 ore 18.00 (DAZN)

22ª giornata: Milan-Parma, domenica 26 gennaio 2025 ore 12.30 (DAZN)

23ª giornata: Inter-Milan, domenica 2 febbraio 2025 ore 18.00 (DAZN/Sky/Now)