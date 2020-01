Milan, Antonio Donnarumma verso la titolarità: 2 presenze e 2 vittorie in coppa

Da quando è tornato ad essere un giocatore del Milan, ovvero dall'estate 2017, Antonio Donnarumma è sceso solo due volte in campo con la maglia rossonera: il 27-12-2017, Milan-Inter 1-0 in Coppa Italia e il 22-02-2018, Milan-Ludogorets 1-0 in Europa League. In entrambi i casi il fratello Gianluigi era out per problemi fisici, ed quasi certo che darà forfait per la partita di mercoledì contro la SPAL, valida per ottavi di finale di Coppa Italia. Antonio è favorito su Begovic, da ieri ufficialmente un giocatore rossonero, ed è pronto per la sua terza presenza con il Diavolo, di nuovo in coppa: riuscirà a continuare la sua striscia positiva?