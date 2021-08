Milan, arriva il messaggio di auguri per Klaas-Jan Hunterlaar

Con un tweet pubblicato sulla propria pagina ufficiale, il Milan ha rivolto i propri auguri anche a Klaas-Jan Huntelaar per il suo trentottesimo compleanno. L'ex attaccante olandese, ritiratosi appena un mese fa, ha giocato una sola stagione in rossonero tra il 2009 e il 2010, collezionando 30 presenze totali e segnando in sette occasioni.