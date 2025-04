Milan-Atalanta 0-1, il "Panini Player of the Match" è il brasiliano Ederson

Ederson è il "Panini Player of the Match" di Milan-Atalanta 0-1. Il brasiliano ha deciso la partita al 62' con uno splendido colpo di testa in tuffo. Questo è il giudizio di Tuttomercatoweb alla sua prestazione (voto 7.5): "La solita piovra recupera-palloni, allunga i tentacoli per catturarli e quando si inserisce da dietro la decide in tuffo col suo quarto centro. MVP per distacco, da clonare".

<b>La classifica della Serie A</b>

Inter 71 punti (33 partite giocate)

Napoli 71 (33)

Atalanta 64 (33)

Bologna 60 (33)

Juventus 59 (32)

Roma 57 (33)

Lazio 56 (32)

Fiorentina 53 (32)

Milan 51 (33)

Torino 40 (32)

Udinese 40 (32)

Como 39 (33)

Genoa 39 (32)

Verona 32 (33)

Cagliari 30 (32)

Parma 28 (32)

Lecce 26 (33)

Venezia 25 (33)

Empoli 25 (33)

Monza 15 (33)

<b>33ª giornata di Serie A, il programma:</b>

19/04/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como 0-3

19/04/2025 Sabato 18.00 Monza-Napoli 0-1

19/04/2025 Sabato 20.45 Roma-Hellas Verona 1-0

20/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Venezia 2-2

20/04/2025 Domenica 18.00 Bologna-Inter 1-0

20/04/2025 Domenica 20.45 Milan-Atalanta 0-1

21/04/2025 Lunedì 12.30 Torino-Udinese (DAZN/SKY)

21/04/2025 Lunedì 15.00 Cagliari-Fiorentina (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 18.00 Genoa-Lazio (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 20.45 Parma-Juventus (DAZN)