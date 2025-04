Milan-Atalanta 0-1, le immagini più belle della serata

vedi letture

Il Milan non perdeva in casa contro l'Atalanta dal 2021, rotto anche questo tabù. E pensare che per buona parte della gara il Milan ha mostrato un buon approccio, rischiando poco o nulla. La rete orobica arriva dopo che il Milan aveva avuto le occasioni migliori, e arriva al primo tiro in porta. La fragilità del Diavolo emerge qui, perché la squadra non ha la forza di rialzarsi nonostante ci fosse ancora tempo per recuperare. Nemmeno i cambi, arrivati a partire dal 75' hanno smosso la situazione.

In 14 partite giocate contro le prime 8 della classe abbiamo vinto una sola volta, a settembre nel derby. Milan sempre più nono, persino la Conference League è lontanissima. Non ci resta che la Coppa Italia. Di seguito le immagini più belle della serata: