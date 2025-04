Milan-Atalanta, Galli pronostica: "Spero che i rossoneri vincano uno a zero"

L'ex difensore rossonero Filippo Galli ha parlato della gara tra Milan e Atalanta, in programma a San Siro domenica alle 20.45 e valida per la 33ma giornata di Serie A, ai microfoni di Radio Dance City4You:

"Quella di domenica sera sarà una partita importante sia per l'Atalanta sia per il Milan. L'Atalanta deve proseguire la sua corsa e la sua permanenza nella zona Champions League, mentre il Milan avrà poi la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sarà quindi importante, per i rossoneri, uscire dalla partita contro l'Atalanta con un risultato positivo per poi affrontare al meglio quella che, a questo punto, è la gara più importante della stagione. Dopodiché, con l'eventuale vittoria del Milan contro l'Atalanta, io spero che i rossoneri vincano uno a zero, si potrebbero aprire nuovi scenari almeno per l'Europa League".

IL NUOVO MODULO

Venerdì contro l'Udinese, Sergio Conceiçao ha schierato il suo Milan con il 3-4-3 e le risposte della squadra al nuovo modulo sono state ottime, tanto che è arrivato un netto successo per 4-0. Da tempo non si vedeva un Diavolo così convincente oltre che vincente. Il nuovo assetto tattico ha funzionato alla grande e porta vantaggi sia in difesa che in attacco.