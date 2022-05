Milan, attenzione a Barak-Caprari-Simeone: in 3 hanno segnato 39 gol

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Verona di Igor Tudor in questa stagione ha messo in mostra una forza offensiva come mai si era vista nelle annate precedenti. Sono infatti 61 le reti totali in campionato messe a segno dagli scaligeri, le stesse del Milan, avversario di domenica sera. I rossoneri di Stefano Pioli dovranno prestare molta attenzione al trio ‘delle meraviglie’ che il Verona può schierare: Barak-Caprari-Simeone. In 3 hanno segnato ben 39 gol, ossia il 63,9% delle intere segnature di squadra. Barak è a quota 11 gol, Caprari a 12, mentre Simeone è a 16. Nel Milan i 3 giocatori che hanno segnato di più in questa Serie A sono Leao (10), Giroud (9) e Ibrahimovic (8).