Milan, attesi oggi due rientri in gruppo. Pioli potrà lavorare su due idee anti Inter

Nell'allenamento mattutino di oggi a Milanello, Stefano Pioli riaccoglierà in gruppo due importantissime pedine della rosa a sua disposizione: Franck Kessie e Ante Rebic. Il centrocampista, dopo essere stato eliminato agli ottavi di finale della Coppa d'Africa, è rientrato ieri dalla Costa d'Avorio ed ha effettuato un allenamento personalizzato a Milanello; stessa tipologia di seduta per il croato, atta a recuperare al più presto la miglior condizione fisica.

Doppio ruolo per Kessie

L'idea base sarebbe quella di schierare Kessie da titolare al fianco di Tonali a centrocampo, ma non è assolutamente da escludere - anzi - la possibilità che Pioli possa schierarlo da trequartista. Brahim Diaz, infatti, non sta convincendo da tempo in quella posizione e potrebbe servire la grande fisicità dei nerazzurri; ed ecco Kessie: fisicità e capacità di infilarsi in area, in modo da schermare Brozovic in fase di non possesso e di creare un collegamento più concreto ed efficace in caso di possesso rossonero.

Rebic ago della bilancia

Con Ibrahimovic in forse, il ballottaggio per il ruolo di punta è tra Giroud e Rebic. Nel caso dovesse spuntarla il croato, il Milan potrebbe offrire un pressing diverso sui difensori dell'Inter, tornando - in teoria - alle prestazioni migliori proposte durante questa stagione; si sta paventando, inoltre, la possibilità che Rebic possa essere schierato sulla destra con Giroud di punta, ma difficilmente Pioli varierà così tanto il sistema di gioco da inizio derby. Comunque, si attendono le prime prove tattiche e Pioli, con questi due rientri importanti, potrà lavorarci su.