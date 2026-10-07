Il Milan fa gli auguri a Theo. Lui e Zoe rispondono con un messaggio chiaro

il Milan ha fatto gli auguri sui social a Theo Hernandez e in risposta, lui e la sua compagna Zoe hanno risposto così.

Ieri, martedi 6 ottobre, Theo Hernandez ha fatto 29 anni. Il terzino adesso in forza all'Al Hilal è stato una colonna portante del Milan degli ultimi anni e un super protagonista dello scudetto vinto nel 2021/2022. L'amore dello spagnolo e della compagna Zoe Cristofori per la maglia rossonera non è stato mai nascosto da entrambi e ieri ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione.

Sotto il post del Milan che augurava a Theo un buon compleanno, la risposta della coppia non si è fatta attendere. Il terzino spagnolo ha infatti risposto con un "Grazie mille" e due cuori, uno rosso e uno nero, mentre Zoe ha voluto ancora di più infiammare i cuori dei tifosi milanisti con due semplici parole: "Per sempre", seguite anch'esse da un cuore rosso e un cuore nero.