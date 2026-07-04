Milan, si avvicina il difensore. Tuttosport in apertura: "Amorim chiama, Gila c'è"

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Quasi fatta per il difensore della Lazio, si cercano gli ultimi accordi con i biancocelesti per sbloccare definitivamente l'operazione

Il Milan continua a muoversi con grande attenzione sul mercato, seguendo una strategia che punta non soltanto al rafforzamento immediato della squadra, ma anche alla costruzione di un progetto solido in vista della prossima stagione.

L'arrivo di Gonçalo Ramos rappresenta uno dei primi risultati ottenuti dalla dirigenza, impegnata a creare una rosa competitiva, completa e capace di offrire all'allenatore valide alternative in ogni reparto del campo. Allo stesso tempo vengono analizzate con particolare attenzione le possibili operazioni in uscita, i rinnovi dei contratti dei giocatori più importanti e il percorso di crescita dei giovani talenti cresciuti nel settore giovanile o già presenti stabilmente in prima squadra.

Ogni scelta sarà effettuata valutando attentamente sia gli aspetti tecnici sia quelli economici, con l'obiettivo di mantenere elevato il livello della competitività. Nel frattempo il club continua a seguire quotidianamente gli sviluppi del mercato, mantenendo aperti numerosi dialoghi con altri club e restando pronto a cogliere eventuali opportunità che possano migliorare ulteriormente la qualità dell'organico prima della chiusura ufficiale della sessione estiva. E intanto si avvicina Mario Gila. Ne parla stamattina Tuttosport che titola: "Amorim chiama, Gila c'è". Quasi fatta per il difensore della Lazio, si cercano gli ultimi accordi con i biancocelesti.