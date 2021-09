Milan, Bakayoko torna a vestire la maglia rossonera a San Siro dopo oltre due anni

Tiémoué Bakayoko domenica tornerà a San Siro non da avversario, ma da giocare del Milan dopo oltre due anni. L’ultima volta era successo il 19 maggio 2019 in un Milan-Frosinone finito 2-0 per l’allora Diavolo allenato da Gennaro Gattuso. In quell’occasione il centrocampista francese giocò 51 minuti prima di lasciare spazio a Patrick Cutrone. Il Milan alla fine di quel campionato non lo riscattò, il calciatore tornò al Chelsea che lo girò poi il prestito prima al Monaco e poi al Napoli nella scorsa stagione. Quest’anno Paolo Maldini e i suoi collaboratori hanno deciso di riprendere in rosa Bakayoko, che dunque tornerà nella San Siro rossonera dopo più di due anni. Starà al tecnico Stefano Pioli decidere se utilizzarlo o meno a gara in corso.