Milan, Balentien aggregato alla prima squadra: ogni gol sbagliato, dieci piegamenti: il video

Il baby talento del Milan, Cheveyo Balentien ha esordito come professionista nell'ultima sfida di Serie A tra Lecce e Milan scatenando curiosità e forse anche qualche ironia. Subentrato nel finale di gara al posto di Pulisic, il classe 2006 si rese subito pericoloso in occasione di un contropiede, mal sfruttato una volta davanti a Falcone.

Come apparso sui canali social del club rossonero, Balentien si è allenato in una serie di tiri dalla distanza, ma ad ogni errori, Corradi e lo staff di Allegri gli hanno imposto di fare 10 piegamenti.