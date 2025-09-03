Milan, Balentien aggregato alla prima squadra: ogni gol sbagliato, dieci piegamenti: il video
Il baby talento del Milan, Cheveyo Balentien ha esordito come professionista nell'ultima sfida di Serie A tra Lecce e Milan scatenando curiosità e forse anche qualche ironia. Subentrato nel finale di gara al posto di Pulisic, il classe 2006 si rese subito pericoloso in occasione di un contropiede, mal sfruttato una volta davanti a Falcone.
Come apparso sui canali social del club rossonero, Balentien si è allenato in una serie di tiri dalla distanza, ma ad ogni errori, Corradi e lo staff di Allegri gli hanno imposto di fare 10 piegamenti.
