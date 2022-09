Milan, Ballo-Touré possibile titolare ad Empoli? Nel 2022 il senegalese non è mai partito dal primo minuto con i rossoneri

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L’infortunio di Theo Hernandez costringerà Stefano Pioli a ritoccare la sua formazione tipo per la trasferta che il Milan giocherà in quel di Empoli il prossimo 1 ottobre. Fra le ipotesi in lizza c’è anche quella che prevede la titolarità di Fodé Ballo-Touré. Il senegalese nel 2022 non è mai sceso in campo dal primo minuto con il Milan. L’ultima presenza da titolare di Ballo-Touré con il Diavolo risale a Milan-Napoli (0-1) del 19 dicembre 2021. Con la sua nazionale invece Ballo-Touré ha giocato titolare solo nel primo match della vittoriosa Coppa d’Africa giocata dal Senegal, quello contro lo Zimbabwe (era il 10 gennaio 2022).