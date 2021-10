Milan, Belotti è un'idea per l'attacco: i numeri con il Torino nelle ultime stagioni

Andrea Belotti, nato a Calcinate in provincia di Bergamo il 20 dicembre 1993, è un obiettivo del Milan per l’attacco in vista della prossima stagione. Come sappiamo, Belotti è in rotta di collisione con Urbano Cairo e con il Torino dato che non sembra essere intenzionato a rinnovare il suo contratto. Per questo motivo, a parametro zero, Belotti potrebbe essere un’idea per il club rossonero. Vediamo i numeri degli ultimi anni del giocatore da quando veste la maglia granata:

2015/2016: 36 presenze e 12 gol

2016/2017: 38 presenze e 28 gol

2017/2018: 35 presenze e 13 gol

2018/2019: 39 presenze e 17 gol

2019/2020: 44 presenze e 22 gol

2020/2021: 36 presenze e 13 gol

2021/2022: 3 presenze e 1 gol per ora