Milan, ben 7 giocatori coinvolti in almeno 10 gol tra reti segnate e assist serviti

Guardando a numeri e statistiche di questa stagione, si può sottolineare un dato riguardante il reparto offensivo. Il Milan ora ha sette giocatori che, sin qui, sono stati coinvolti almeno in 10 gol tra reti segnate e assist serviti. Questo l'elenco:

➤ Ibrahimovic: 20 (17G, 3A)

➤ Calhanoglu: 20 (9G, 11A)

➤ Rebic: 17 (11G, 6A)

➤ Kessie: 16 (12G, 4A)

➤ Theo Hernandez: 15 (8G, 7A)

➤ Leao: 13 (7G, 6A)

➤ Brahim Diaz: 10 (7G, 3A)

