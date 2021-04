Milan-Benevento, contro i campani i rossoneri iniziarono bene il 2021 vincendo la sfida d'andata

Sabato alle ore 20.45 il Milan di Stefano Pioli affronterà il Benevento dell’ex Filippo Inzaghi. Nella sfida d’andata, giocata il 3 gennaio scorso, i rossoneri aprirono il 2021 con una vittoria convincente per 0-2, nonostante l’espulsione troppo severa di Sandro Tonali avvenuta dopo 33 minuti di gioco. Il Diavolo si portò in vantaggio con il rigore di Franck Kessie dopo 15 minuti, e ad inizio ripresa, raddoppiò con Rafael Leao. Il Benevento in quella partita sbagliò anche un rigore con Gianluca Caprari, che calciò a lato. Ora il ritorno contro i campani arriva in un momento delicatissimo per entrambe le squadre. Il Milan lotta per un posto in Champions League, mentre il Benevento sgomita per restare in Serie A.