Milan, Bennacer è recuperato: sarà in campo dal primo minuto contro lo Spezia

Ieri sono arrivate ottime notizie da Milanello in merito alle condizioni di Ismael Bennacer, che ha saltato l'ultimo sfida contro il Crotone per una bronchite: il centrocampista rossonero si è infatti allenato regolarmente in gruppo ed è quindi assolutamente recuperato. Sabato sera in casa dello Spezia, l'algerino ritroverà una maglia da titolare in mezzo al campo al fianco di Kessie. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.