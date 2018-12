Milan, Bertolacci in campo da mezzala: non è il suo ruolo naturale

Bertolacci ha molte chance di fare il suo esordio stagionale in campionato. Con le squalifiche di Bakayoko e Kessié (unite agli infortuni di Biglia e Bonaventura), mister Gattuso ha poche alternative a centrocampo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex Genoa dovrebbe partire dal primo minuto in un ruolo che gli si addice ma che non è quello naturale: se giocherà, lo farà da mezzala destra.