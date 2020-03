Milan, Boban ritiene di aver sempre agito nel rispetto dei vincoli contrattuali

In casa rossonera, prosegue il lavoro dei legali per arrivare ad un accordo sull'addio di Zvonmir Boban, il quale ritiene di aver sempre agito nel rispetto dei vincoli contrattuali: anche l'intervista alla Gazzetta con cui ha attaccato Gazidis per la sua invasione di campo (ha contattato Rangnick senza interpellare l'area sportiva del club) rientrava nelle sue facoltà. A riferirlo è l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.