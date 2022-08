Milan-Bologna, arbitra Manganiello: i precedenti con il Milan

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riportato ieri, la partita tra Milan e Bolgona di sabato sarà diretta dal signor Manganiello della sezione di Pinerolo. L'arbitro dirigerà i rossoneri per la settima volta in carriera. Il bilancio è di tre vittorie rossonere, due pareggi e una sconfitta. L'ultimo precedente è coinciso proprio con la partita persa dagli uomini di Pioli: era il 28 novembre 2021 e i rossoneri cadevano in casa sotto i colpi del Sassuolo, 1-3.