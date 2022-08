Milan-Bologna, le statistiche del pre-match

Fonte: a cura di Mirco Bortolaso - magliarossonera.it

Il Milan attende a San Siro il Bologna per tornare ai tre punti, dopo la frenata di Bergamo che lo ha costretto a perdere la testa della classifica.

Si gioca il 27 agosto, sarà l’ottava volta. Finora 6 vittorie e 1 sconfitta. L'ultimo precedente è Milan vs Cagliari della stagione 2017-18: finì 2-1 per i rossoneri.

L’unica sconfitta in questa data risale alla stagione 2016-17, quando il Milan cadde sul campo del Napoli, alla seconda giornata di Campionato: fu 4-2 per i partenopei.

Sarà la sfida n.185 contro i felsinei, la n.94 in casa. In Serie A sarà la sfida n.151, la n.76 tra le mura amiche. Finora, il conteggio complessivo dice che il Milan ha vinto 54 volte in casa, a fronte di 23 pareggi e 16 vittorie del Bologna. L'ultima sconfitta risale all'Epifania del 2016, quando un gol di Giaccherini al minuto 82 riuscì a piegare il Milan allora allenato proprio da Mihajlovic. Dopo quel precedente, 5 vittorie consecutive e un pareggio, quest’ultimo a reti inviolate maturato nella scorsa stagione dello scudetto 2021-22.

La vittoria più larga è un 9-1 risalente al 25 Ottobre 1914, nella prima sfida in assoluto a Milano. In tempi più recenti, si può menzionare il 6-0 del 1991, con reti di Van Basten (tripletta), Evani, Simone e Rijkaard.

La sconfitta più pesante invece è uno 0-8 rimediato il 5 novembre 1922, con addirittura 6 reti segnate da Della Valle. Le ultime quattro sconfitte, avvenute dal 1964 in poi, sono state tutte di misura.

In tre occasioni il Milan ribaltò una sconfitta a fine primo tempo: nel 1943 (fu proprio un 4 Aprile) il Milan vinse 3-2 dopo che il primo tempo era finito 2-1 per gli ospiti.

Nel giugno 1947 il Milan vinse 4-2, dopo lo 0-1 dell'intervallo. L'ultima volta che accadde fu nel gennaio 1959, quando l'1-2 dell'intervallo si tramutò in un 4-3 finale.

Al Bologna non è mai riuscito di ribaltare un risultato negativo a fine primo tempo.

Sono state ben 11 le volte in cui un giocatore del Milan fu espulso in partite interne contro il Bologna. Tuttavia solo in un'occasione poi il Milan perse, e fu quello 0-8 citato in precedenza. L'ultimo espulso rossonero fu Lucas Paqueta nel 2-1 del maggio 2019.

Otto invece le espulsioni a giocatori del Bologna, in due casi riuscirono a non perdere. L'ultimo cartellino rosso a San Siro lo ha rimediato Dijks nella prima giornata della scorsa stagione.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

21 giocatori hanno esordito in un Milan vs Bologna: Loffi (29/05/1921), Poggia (20/11/1921), Ballarin (05/11/1922), Lancioni (30/03/1930), Gianesello (10/11/1935), Altafini, Mantovani e Occhetta (06/09/1958), Maraschi (09/10/1960), Saltutti (15/01/1967), Emilio Rossi (27/03/1974), Navazzotti (13/04/1980), Ganz e Nilsen (21/12/1997), Ayala e Lehmann (12/09/1998), Flamini, Ronaldinho e Zambrotta (31/08/2008), Beretta (01/05/2011), Cutrone (21/05/2017).

Sono 20 i giocatori con un Milan vs Bologna come ultima presenza: Bozzi (29/05/1921), Corsi (05/11/1922), Lancioni (30/03/1930, unica presenza), Pomi (28/05/1933), Radaelli (24/05/1953), Mantovani (06/09/1958, unica presenza), Balzarini (17/04/1966), Emilio Rossi (27/03/1974, unica presenza), Dolci, Schnellinger e Turini (12/05/1974), Chiodi e Navazzotti (13/04/1980), Maini (12/09/1998), Beretta (01/05/2011, unica presenza), Cerci (06/01/2016), Deulofeu e Pasalic (21/05/2017), José Mauri e Zapata (06/05/2019).

12 giocatori segnarono il loro primo gol al Bologna a San Siro: Bozzi (25/10/1914), Savelli (21/10/1923), Giuseppe Bonizzoni (10/01/1937), Raccis (19/10/1947), Altafini (06/09/1958), Saltutti (15/01/1967), Moro (28/02/1982), Blomqvist (16/02/1997), Bierhoff (12/09/1998), Luigi Sala (17/02/2001), Bennacer e Saelemaekers (18/07/2020)

17 giocatori segnarono il loro ultimo gol in casa contro il Bologna:, Hajos (12/06/1927), Moretti (23/03/1938), Danova (21/01/1962), Saltutti (15/01/1967), Rognoni (10/01/1971), Sogliano (13/05/1973), Morini (15/06/1977), Chiodi (13/04/1980), Buriani e Moro (28/02/1982), Cuoghi (24/10/1982), Blomqvist (16/02/1997), Ganz (25/02/1999), Luigi Sala (17/02/2001), Honda e Deulofeu (21/05/2017), Borini (06/05/2019).

Sono ben 7 le triplette di giocatori rossoneri in casa contro il Bologna: Van Hege, Savelli, Puricelli, Burini, Danova, Prati e Van Basten.

Ben 20 le doppiette, tutte di giocatori diversi. Tuttavia, Puricelli è stato l'unico a segnare sia una doppietta che una tripletta.

Per Stefano Pioli sarà la settima sfida al Bologna, la quarta in casa. Lo score finora è di 5 vittorie e 1 pareggio, con 16 gol fatti e 6 subiti. In casa 2 vittorie e 1 pareggio, 7-1 il totale dei gol.

L'arbitro sarà il signor Manganiello di Pinerolo, che dirigerà il Milan per la settima volta. I precedenti sono di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, quest’ultima risalente al 28 novembre 2021 quando i rossoneri furono sconfitti per 3-1 in casa dal Sassuolo.