Milan, Brahim Diaz prende la 10: tutti i suoi predecessori stranieri

Sarà ancora uno straniero a vestire la maglia numero 10 del Milan. Brahim Diaz infatti è stato preceduto da diversi compagni non italiani, tra cui Calhanoglu, Honda, Boateng, Seedorf, Rui Costa, Boban e Savicevic, il primo ad indossare la casacca più ambita dopo l'introduzione della numerazione personalizzata in Serie A nella stagione 95-96. Bisogna tornare proprio all'annata 94-95 per ritrovare l'ultimo italiano con la 10: Demetrio Albertini.

Tutti i numeri dei 10 del Milan dal 1995 a oggi*

1995-1998: Dejan Savicevic (52 presenze, 11 gol, 19 assist)

1998-2001: Zvonimir Boban (79 presenze, 11 gol, 11 assist)

2001-2006: Rui Costa (192 presenze, 11 gol, 47 assist)

2006-2012: Clarence Seedorf (241 presenze, 40 gol, 40 assist)

2012-2014: Kevin-Prince Boateng (39 presenze, 5 gol, 7 assist)

2014-2017: Keisuke Honda (92 presenze, 11 gol, 16 assist)

2017-2021: Hakan Calhanoglu (172 presenze, 32 gol, 48 assist)