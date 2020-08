Marco Brescianini, prodotto del settore giovanile rossonero che ha già esordito in Serie A contro il Cagliari, non resterà nella rosa di Pioli per stagione 2020-2021, ma andrà in prestito in una squadra di Serie B per farsi le ossa, proprio come ha fatto Tommaso Pobega al Pordenone. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.