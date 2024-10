Milan-Brugge: gli aggiornamenti sulle convocazioni di Gabbia e Theo Hernandez

Dopo la sofferta ma meritata vittoria in campionato contro l'Udinese, per il Milan di Fonseca è di nuovo tempo di pensare alla Champions League. In Europa, i rossoneri sono reduci da due sconfitte consecutive tra Liverpool e Bayer Leverkusen, e in questo momento la classifica piange punti. Così, dopo la bella prestazione contro l'Udinese, di cuore e carattere, Fonseca punta a ottenere punti anche martedì sera a San Siro contro il Brugge.

Tra le novità della partita, Matteo Gabbia farà di tutto per esserci, (non convocato ieri sera in campionato per un affaticamento e quindi a riposo proprio per essere disponibile martedì a San Siro). Per il difensore italiano, domani dovrebbero arrivare nuovi aggiornamenti. Presenza certa invece per Theo Hernandez, squalificato in Serie A ma tassello fondamentale del Milan in Champions League.

Out per infortunio, almeno per martedì sera, Tammy Abraham. Il recupero dopo il trauma alla spalla destra procederà nei prossimi giorni.