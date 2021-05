Milan, buon compleanno a Daniele Bonera: l'ex terzino compie 40 anni

Oggi, 31 maggio, Daniele Bonera, attuale collaboratore tecnico del mister Stefano Pioli nonché ex terzino del Milan, compie 40 anni. La società rossonera gli ha dedicato un post sui social in cui lo ricorda scrivendo: “Un grande rossonero, protagonista anche in questa stagione: tanti auguri per i tuoi 40 anni, Daniele Bonera!”. In carriera Bonera ha giocato 201 partite con i rossoneri, vincendo 1 campionato, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per Club. Tanti auguri a lui anche da parte della nostra redazione.

Our technical assistant, who also had a taste of coaching the Rossoneri early in the season, turns 40 today: happy birthday, Daniele!



