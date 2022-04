Milan, buon compleanno a Zaccheroni: l'allenatore dello scudetto del centenario

MilanNews.it

Giornata speciale per Alberto Zaccheroni che compie oggi 69 anni. L’allenatore emiliano, guidò i rossoneri alla conquista del 17esimo Scudetto nella stagione 1998/1999 dopo uno straordinario terzo posto conquistato con l'Udinese nell'anno precedente. 'Zac' venne esonerato poi nel 2001 dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Deportivo La Coruña. Famosa la dichiarazione dell'allora presidente Silvio Berlusconi che definì Zaccheroni 'un tessitore che ha buona tela ma non la sa tessere'. Ma quella rimonta che valse il campionato non si può mai dimenticare: sette vittorie consecutive nelle ultime sette giornate fecero sì che il Diavolo si laureasse campione d'Italia. Il club di via Aldo Rossi oggi lo ricorda sui social facendo gli auguri all’allenatore dello scudetto del centenario.