Milan, c'è un problema con i cartellini rossi: il dato eloquente

Dopo la bella ma sofferta vittoria del Milan contro l'Udinese, di seguito tutte le statistiche e curiosità della gara fornite dal sito Opta.

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2015/16) solo il Bologna (54) ha ricevuto più cartellini rossi rispetto al Milan nella competizione (53). Inoltre, i rossoneri sono la formazione che ha calciato più volte in porta nel primo tempo di gara in questo campionato (25, almeno cinque in più di qualunque altra squadra – a 20 la Fiorentina).