Milan-Cagliari, le difficoltà offensive dei rossoneri: troppe verticalizzazioni e squadra piatta col 4-3-3

L'atteggiamento dei rossoneri in Milan-Cagliari è stato quello giusto: la squadra è scesa in campo vogliosa di segnare e mettere sotto pressione l'avversario. Ma dopo l'arrembaggio iniziale, più o meno da metà primo tempo in poi, i ritmi sono calati e sono emersi i primi limiti di un 4-3-3 che appiattisce troppo la manovra rossonera: ricerca esasperata della verticalità, mezz'ali che si buttano dentro senza il tempismo giusto e una mancanza di sovrapposizioni sulla fascia hanno reso la fase offensiva del Milan prevedibile e poco efficace.

Conceiçao, e lo dimostra il giubbotto lanciato via dopo pochi minuti, non è soddisfatto: anche perché il Cagliari è pericoloso sulle ripartenze e solo un miracolo di Maignan ha tolto la gioia del gol a Felici a fine primo tempo. Possibile che il tecnico portoghese scelga di cambiare assetto già da inizio ripresa, le alternative in panchina non mancano.