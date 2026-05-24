Milan-Cagliari, San Siro quasi sold out e squadra in campo con la nuova maglia

Milan-Cagliari, San Siro quasi sold out e squadra in campo con la nuova maglia
Oggi alle 16:12News
di Manuel Del Vecchio

Questa sera saranno circa 74mila i tifosi rossoneri presenti a San Siro per Milan-Cagliari, ultimo appuntamento della stagione e gara decisiva per il futuro europeo della squadra di Massimiliano Allegri: con una vittoria si raggiungerà la tanto agognata qualificazione in Champions League!

Per l'occasione il Milan scenderà in campo con la nuova maglia rossonera 26/27, presentata ufficialmente venerdì. Ci sarà movimento e colore anche fuori dal campo, visto che la nuova prima maglia rossonera sarà indossata da alcuni ospiti presenti allo stadio, tra cui Clara, Sangiovanni, Jake La Furia e Sarah Toscano. 

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. 