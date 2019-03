Milan, Caldara come Conti: transiterà per il campionato Primavera 1 prima di riaffacciarsi in prima squadra

Come successo per Andrea Conti, anche Mattia Caldara, che domani sera in campo con la formazione di Giunti contro il Palermo al Vismara, transiterà per il campionato Primavera 1 prima di riaffacciarsi in prima squadra. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giovane difensore milanista giocherà una partita ufficiale dopo quattro mesi di assenza per infortunio.