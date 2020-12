Milan, Calhanoglu cerca ancora il primo gol stagionale in campionato

Hakan Calhanoglu è certamente uno dei trascinatori del Milan, soprattutto nelle ultime settimane in cui non c'è Zlatan Ibrahimovic: il numero 10 rossonero sta giocando una grande stagione, ma è ancora alla ricerca del suo primo gol in questo campionato (finora ne ha segnati in 5 tra preliminari e fase a girone di Europa League). A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.